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Posted 25 мая 2021, 17:24

Published 25 мая 2021, 17:24

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Избил и лег спать: 60-летний екатеринбуржец подозревается в убийстве товарища

25 мая 2021, 17:24
60-летний житель Екатеринбурга подозревается в том, что во время распития алкогольных напитков убил своего товарища.

По версии следствия, мужчины выпивали в доме в садовом товариществе, однако между ними произошел конфликт, во время которого уралец избил своего оппонента и лег спать. В результате пострадавший умер на месте инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

Отмечается, что подозреваемый является безработным, ранее он имел судимость за угрозу убийством. О том, что произошло, мужчина сам сообщил в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, 14 мая стало известно, что 45-летний местный житель Нижнего Тагила обвиняется в том, что во время празднования юбилея убил свою родственницу.

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#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Убийство#Алкоголь#Екатеринбург
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