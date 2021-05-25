Избил и лег спать: 60-летний екатеринбуржец подозревается в убийстве товарища

По версии следствия, мужчины выпивали в доме в садовом товариществе, однако между ними произошел конфликт, во время которого уралец избил своего оппонента и лег спать. В результате пострадавший умер на месте инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.