Скульптор из Уфы Айрат Маглиев скончался в Нижнем Тагиле

Posted 25 мая 2021, 16:36
Published 25 мая 2021, 16:36
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Брат скульптора Рамиль Маглиев опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что мужчина умер после болезни. Он лечился от COVID-19.
Последние годы своей жизни Маглиев проживал в Нижнем Тагиле, однако похоронен он будет на родине — в Уфе. Работы художника были представлены в Лондоне и Финляндии.
Напомним, 11 мая стало известно, что бывший защитник ХК «Автомобилист» Владислав Егин скончался в связи с осложнениями, которые были вызваны перенесенным коронавирусом.