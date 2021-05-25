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Posted 25 мая 2021, 16:36

Published 25 мая 2021, 16:36

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Скульптор из Уфы Айрат Маглиев скончался в Нижнем Тагиле

25 мая 2021, 16:36
В возрасте 56 лет скончался член Союза художников России и Башкортостана Айрат Маглиев. Его смерть подтвердили родственники.

Брат скульптора Рамиль Маглиев опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что мужчина умер после болезни. Он лечился от COVID-19.

Последние годы своей жизни Маглиев проживал в Нижнем Тагиле, однако похоронен он будет на родине — в Уфе. Работы художника были представлены в Лондоне и Финляндии.

Напомним, 11 мая стало известно, что бывший защитник ХК «Автомобилист» Владислав Егин скончался в связи с осложнениями, которые были вызваны перенесенным коронавирусом.

#Общество#Нижний Тагил#Смерть#Художник#Скульптор
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