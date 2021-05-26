tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2021, 03:27

Published 26 мая 2021, 03:27

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках»

26 мая 2021, 03:27
В свердловских магазинах X5 Retail Group, к которым относятся «Пятерочка» и «Перекресток», из-за приостановки действия лицензии запретили продавать алкоголь.

Во многих екатеринбургских магазинах этих сетей отделы со спиртным огородили лентами и повесили предупреждающие таблички, сообщающие о временном приостановлении продаж.

С 24 мая 2021 года лицензию на продажу алкоголя приостановили у АО «Торговый дом «Перекресток», следует из реестра Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Под запрет попали все магазины этой сети в Екатеринбурге, всего 56 торговых точек, сообщает Е1.

Как пояснили в Росалкоголе, такую меру применяют по нескольким причинам.

Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции, рассказали изданию в Росалкоголе.

Под ограничения попали и магазины в других городах Свердловской области: в Серове, Ревде, Первоуральске, Верхней Пышме и прочих.

Запрет на продажу алкогольной продукции может сохраниться до 14 дней.

Напомним, за отравление томатами с ботулизмом «Пятерочка» выплатит свердловчанке более 1,5 миллиона рублей компенсации по решению суда. Женщина восстанавливается после лечения до сих пор.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Алкоголь#Запрет#Пятерочка#Продажа#Перекресток#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика