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Posted 26 мая 2021, 17:59

Published 26 мая 2021, 17:59

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Владимир Путин назначил Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области

26 мая 2021, 17:59
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Крылова прокурором Свердловской области.

Также в одном указе президент назначил прокуроров сразу в нескольких регионах.

Напомним, трудовую деятельность Борис Крылов начинал в прокуратуре Томска в качестве следователя. В 2005 году он стал прокурором Томского района, проработав в этой должности 10 лет. В 2016 году Крылов был назначен первым заместителем прокурора Хакасии, а в 2019 году — первым заместителем прокурора Новосибирской области.

Прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, который занимал должность с 2011 года, ушел в отставку в начале марта 2021 года.

#Общество#Владимир Путин#Прокуратура#Свердловская область#Прокурор
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