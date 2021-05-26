Владимир Путин назначил Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области

Напомним, трудовую деятельность Борис Крылов начинал в прокуратуре Томска в качестве следователя. В 2005 году он стал прокурором Томского района, проработав в этой должности 10 лет. В 2016 году Крылов был назначен первым заместителем прокурора Хакасии, а в 2019 году — первым заместителем прокурора Новосибирской области.