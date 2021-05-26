Владимир Путин назначил Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области

Posted 26 мая 2021, 17:59
Published 26 мая 2021, 17:59
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Также в одном указе президент назначил прокуроров сразу в нескольких регионах.
Напомним, трудовую деятельность Борис Крылов начинал в прокуратуре Томска в качестве следователя. В 2005 году он стал прокурором Томского района, проработав в этой должности 10 лет. В 2016 году Крылов был назначен первым заместителем прокурора Хакасии, а в 2019 году — первым заместителем прокурора Новосибирской области.
Прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, который занимал должность с 2011 года, ушел в отставку в начале марта 2021 года.