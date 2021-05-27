За жизнь борются врачи: 9-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

9-летний мальчик пострадал в ДТП на ЖБИ в Екатеринбурге. Водитель Nissan врезался в стоящий на светофоре на красный сигнал светофора Lexus.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 00.20 в четверг, 27 мая рядом с остановкой общественного транспорта «ЖБИ». 39-летний водитель Nissan Almera ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в направлении улицы 40-летия Комсомола и врезался в Lexus RX 350, стоявший перед светофором, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1. Мужчина, совершивший наезд на стоящий автомобиль, пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что отвлекся на ребенка. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, ехавший в детском кресле на заднем сиденье Nissan. Он был госпитализирован в детскую больницу № 9 Екатеринбурга с переломом основания черепа. Напомним, 22 мая 5-летний мальчик пострадал в ДТП в центре Екатеринбурга. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве, что уберегло его от более серьезных травм. 5-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге Узнать подробнее