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Posted 27 мая 2021, 04:26

Published 27 мая 2021, 04:26

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

За жизнь борются врачи: 9-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

27 мая 2021, 04:26
9-летний мальчик пострадал в ДТП на ЖБИ в Екатеринбурге. Водитель Nissan врезался в стоящий на светофоре на красный сигнал светофора Lexus.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 00.20 в четверг, 27 мая рядом с остановкой общественного транспорта «ЖБИ».

39-летний водитель Nissan Almera ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в направлении улицы 40-летия Комсомола и врезался в Lexus RX 350, стоявший перед светофором, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

Мужчина, совершивший наезд на стоящий автомобиль, пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что отвлекся на ребенка.

В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, ехавший в детском кресле на заднем сиденье Nissan. Он был госпитализирован в детскую больницу № 9 Екатеринбурга с переломом основания черепа.

Напомним, 22 мая 5-летний мальчик пострадал в ДТП в центре Екатеринбурга. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве, что уберегло его от более серьезных травм.

5-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге
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