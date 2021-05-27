За жизнь борются врачи: 9-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Posted 27 мая 2021, 04:26
Published 27 мая 2021, 04:26
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 00.20 в четверг, 27 мая рядом с остановкой общественного транспорта «ЖБИ».
39-летний водитель Nissan Almera ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в направлении улицы 40-летия Комсомола и врезался в Lexus RX 350, стоявший перед светофором, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.
Мужчина, совершивший наезд на стоящий автомобиль, пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что отвлекся на ребенка.
В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, ехавший в детском кресле на заднем сиденье Nissan. Он был госпитализирован в детскую больницу № 9 Екатеринбурга с переломом основания черепа.
Напомним, 22 мая 5-летний мальчик пострадал в ДТП в центре Екатеринбурга. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве, что уберегло его от более серьезных травм.