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Posted 28 мая 2021, 10:48

Published 28 мая 2021, 10:48

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Жалоба на управляющую компанию: куда направить и как составить

Жалоба на управляющую компанию: куда направить и как составить

28 мая 2021, 10:48
Фото: 1mediainvest.ru.
Нередко у собственников квартир возникают претензии к работе управляющих компаний. И часто приходится сталкиваться с их бездействием при решении проблем. В таком случае на управляющую компанию можно пожаловаться. Как и где это сделать разбиралось TagilCity.ru.

Куда пожаловаться на управляющую компанию?

Самый первый и верный способ — направить претензию в саму управляющую компанию. Заявление подается в письменной форме. Специалисты обязаны его зарегистрировать. Допускается обратиться и в единую-диспетчерскую службу. Заявки она принимает по телефону. Она фиксируется в устной форме, а специалист сообщает номер.

Согласно постановлению правительства No 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению управления многоквартирными домами» п. 34 на рассмотрение обращения дается 10 дней. В некоторых случаях представители управляющих компаний заявляют, что требуется 30 дней на рассмотрение. Однако данная информация не совсем соответствует действительности. Дело в том, что такой срок устанавливается для коллективных и личных обращений, но заявители не должны владеть помещениями, на которые они жалуются.

Если же УК никак не повлияет на решение проблемы, то обращаться придется уже в вышестоящие инстанции. Это жилищная инспекция, Роспотребнадзор, прокуратура и суд. Рекомендуется соблюдать порядок, так как жилищная инспекция может отказать в разбирательстве, если обращения в саму управляющую компанию не было. А прокуратура и суд являются самыми последними инстанциями. Что касается способов обращения, то сделать это может каждый лично, посредством интернета (сайты ведомств или Госуслуги) или даже отправки документов почтой с уведомлением о вручении.

Жалоба на управляющую компанию: как составить

Поводом для жалобы на УК может стать любая ситуация, на которую представители не отреагировали или сделали недостаточно. При этом, ситуация должна входить в обязанности компании по договору. Так, обращения можно направлять на завышение тарифов, плохую уборку дворовой территории, неубранный снег, качество воды, крыс в подвалах, нерабочий домофон и так далее. Кроме того, претензии можно предъявить, если сотрудники управляющей компании игнорируют текущие заявки по ремонту сантехники, электричества и тому подобное.

Большинство пунктов обговариваются с жильцами еще до момента составления договора. Однако есть такие виды работ, которые должны выполняться обязательно:

  • контроль состояния несущих конструкций дома, а также их ремонт при необходимости;
  • содержать инженерные сети и имущество дома в надлежащем состоянии;
  • содержание в порядке самого дома, например, должна проводиться уборка в местах общего пользования, в частности на лестничных клетках, на придомовой территории.

Если жильцы считают, что управляющая компания, которая отвечает за их дом, не выполняет свои обязанности, то они могут написать туда претензию. Она составляется в двух экземплярах. Как мы уже сказали, документ имеет свободную форму, но должен соответствовать следующим правилам:

  • На листе А4 справа вверху составляется шапка документа. Самое первое, что так указывается — наименование организации;
  • Далее указывается должность и ФИО руководителя. Последние не обязательно писать полностью. Достаточно будет фамилии и инициалов;
  • В следующую строку пишется ФИО обращающегося с претензией лица;
  • Затем указывается адрес проживания;
  • Когда шапка будет готова немного ниже в центре листа пишется слово «жалоба» с маленькой буквы и без точки в конце;
  • Далее излагается суть претензии к управляющей компании, а также просьба — провести проверку, починить что-то, убрать;
  • В самом конце ставится дата, когда заявление подается и подпись заявителя.
Фото: 1MediaInvest

В завершение процедуры документ передается представителю ведомства, в которое жилец обращается. Он его регистрирует и ставит соответствующую пометку на второй экземпляр.

Образец жалобы в жилищную инспекцию на управляющую компанию

В обязанности государственной жилищной инспекции входит проверка деятельности УК, а также в целом их работы. Ведомство контролирует, содержание фасадов и стен зданий, подвалов, противопожарной сигнализации. Также организация проверяет насколько часто и качественно осуществляется вывоз мусора, уборка снега, отапливаются помещения и поставляется электроэнергия. В данное ведомство обратиться можно по любому вопросу, когда нарушаются права жильцов или управляющая компания бездействует.

Первый вариант — это обращение через государственный портал ГИС ЖКХ. Подается жалоба следующим образом:

Фото: скриншот с сайта ГИС ЖКХ
  • Сначала войдите в свой личный кабинет. Авторизация осуществляется через портал Госуслуги. Поэтому, прежде чем зайти на этот сайт создается личный кабинет, если ранее его не было;
  • После входа уже на главной странице сервиса в меню выбирается «Направить обращение или жалобу»;
  • Откроется новое окно, где адрес заявителя уже будет заполнен. Первым делом выбирается тема обращения. Они поделены на 10 блоков, в которых есть подтемы с названиями конкретных проблем. Напротив подходящей ставится отметка и сохраняется выбор кнопкой «Выбрать»;
  • В следующей строке выбирается получатель обращения. Вводится название соответствующей структуры и выбирается нажатием на нее;
  • В самом большом окне описывается суть претензии. Также можно прикрепить фото и видео, если они имеются;
  • В завершение жалоба сохраняется и отправляется в Госжилинспекцию;
  • По результатам рассмотрения в личный кабинет поступит соответствующее уведомление.

В Нижнем Тагиле пожаловаться на недобросовестную УК можно в управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города. Организация располагается на улица Пархоменко, 1А в кабинете No 275.

Работает служба с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу — с 08.30 до 16.30. При этом у специалистов перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Также жители города могут позвонить по телефонам: 8 (3435) 47-10-66, 8 (3435) 47-10-49, 8 (3435) 47-11-16.

До 1 апреля 2021 года также можно было подавать обращения в раздел «Городской контроль. Сообщи о проблеме» на официальном сайте Нижнего Тагила. Теперь заявления принимаются на цифровой платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Жалоба на управляющую компанию в Роспотребнадзор: образец

Функция Роспотребнадзора заключается в том, чтобы контролировать соблюдение законов РФ по защите прав потребителей, в том числе при содержании помещений жилого назначения.

Если ответ государственной жилищной инспекции не решает проблему, то следующая инстанция — Роспотребнадзор. Ведомство принимает документы после нескольких заявлений, которые были проигнорированы управляющей организацией. Важно помнить, что там обязательно должны быть проставлены отметки о принятии.

Также должно быть подтверждение, что обращение не рассмотрено или не удовлетворены требования. Не рассматриваются к проверке заявления от анонимных заявителей, даже если есть основания для проведения проверки.

В Роспотребнадзор также можно обратиться через портал Госуслуг, отправить письмо в почтовом отделении или обратиться лично. На сайте ведомства также есть специальная форма для обращений недовольных граждан.

Отмечается, что существуют две формы: с авторизацией, или обычная претензия. Первая используется, если надо проверить факты, для которых может быть проведена внеплановая проверка. Основанием для этого являются:

  • Возможная угроза для жизни или здоровья людей, либо окружающей среды;
  • Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • Нарушение прав потребителей.
Фото: скриншот с сайта Роспотребнадзора

При заполнении формы, также необходимо указать свои контактные данные, выбрать отделение Роспотребнадзора, в которое будет направлено обращение. Затем заявитель пишет текст жалобы, прикрепляет документы и отравляет ее в ведомство на рассмотрение.

Если нет возможности подать заявление в электронном виде, жители Нижнего Тагила могут обратиться в Роспотребнадзор города. Нижнетагильский отдел находится на улице Октябрьской революции, 86. Телефон: 25-45-70. При обращении необходимо иметь с собой все необходимые документы.

Жалоба на управляющую компанию через Госуслуги: образец

Проще всего подать электронную жалобу на бездействие УК через портал Госуслуг:

Самое первое, что нужно сделать — зайти в свой личный кабинет;

На главной странице выбирается раздел «Жизненные ситуации»

Следующим будет раздел «Недвижимость»

Фото: 1MediaInvest

После этого выбирается «Контроль и оплата коммунальных услуг»

На новой странице нажмите «Направить жалобу»

Теперь система автоматически перенаправит пользователя на портал ГИС ЖКХ, где выполняются все те действия, что уже были описаны выше.

Кроме того, в Нижнем Тагиле апреля 2021 года начала функционировать цифровая платформа для обратной связи граждан «Госуслуги. Решаем вместе», на которой отслеживаются обращения. Эта система помогает решать вопросы, которые касаются коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и других важных сфер жизни горожан. Также на платформе проводятся онлайн-опросы населения и общественные обсуждения. Отличительной особенностью является то, что власти могут вести на ней паблики. Жалобы граждан оперативно отслеживаются в соцсетях и мессенджерах.

Заявление в прокуратуру на управляющую компанию: образец

Если требования не были удовлетворены в вышеназванных инстанциях, можно обратиться в прокуратуру. Желательно направить жалобы сразу в несколько ведомств, если ваша коммунальная проблема не требует отлагательства. Вероятно, УК будет быстрее решать возникшую проблему, чтобы не связываться с различными проверками из всевозможных инстанций.

Многие жители боятся обращаться в прокуратуру, однако именно это ведомство может разрешить возникшие проблемы сфере ЖКХ максимально быстро и эффективно. После проведения прокурорской проверки УК, не исправившая выписанное предписание, может быть закрыта правоохранительным органом.

Фото: скриншот с сайта Генпрокуратуры

Жалобу в прокуратуру можно, как и в предыдущих случаях, подать в электронном виде через сайт прокуратуры. Для этого там есть специальный раздел — «Обращение в прокуратуру». На главной его странице выбирается синяя кнопка «Подать заявление» и уже далее открывается нужная форма.

Авторизация также как и в большинстве случаев осуществляется через Госуслуги. Поэтому все данные заявителя уже загружаются автоматически. Остается выбрать орган прокуратуры и написать обращение.

Также обратиться в прокуратуру заявитель может лично, по месту жительства. Туда также предоставляется вся имеющаяся на руках документация. Туда входят фото- или видеосъемка, квитанции, чеки, обращения в другие ведомства, на которых должны обязательно стоять отметки о принятии. Желательно предоставить копию подписанного договора с УК и технический паспорт здания.

Срок рассмотрения жалобы прокуратурой — 30 дней. По закону, ведомство имеет право на проведение внеплановой проверки. Нередко она выявляет не только текущие, но и прошлые нарушения в работе управляющей компании. Если такое происходит, то сотрудники прокуратуры составляют акт реагирования, а УК выдается предписание об их устранении. Если нарушения не устраняются своевременно, прокуратура может самостоятельно подать иск в суд по фактам проведенной проверки.

Если возникают вопросы по платежам, кажется, что тарифы необоснованно завышены и приходится платить больше, чем предусмотрено нормативами, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу. ФАС также должна инициировать собственную проверку по поступившим заявлениям, а в случае выявленных нарушений УК будет оштрафована.

Когда обращаться в суд?

Если жильцы несколько раз обращались за решением проблем в УК, но никаких действий с ее стороны не было предпринято, а также были уже пройдены все инстанции, то можно обратиться в суд. Важно не забывать, что срок исковой давности по таким делам составляет три года. Обычно иск рассматривается около двух месяцев. Чаще всего, в суд обращаются, если по вине УК произошел несчастный случай, например, упала глыба льда с крыши на припаркованный автомобиль, кто-то получил травмы из-за сломанных лестниц и так далее.

Фото: 1MediaInvest

Перед обращением в суд желательно обратиться к юристу. Опытный специалист поможет правильно составить иск. Он также поможет изучить договор, заключенный с УК. У многих собственников нет этого документа на руках. Тогда в УК может быть запрошена копия. В договоре четко прописаны все обязанности УК. Если пункт с указанием нарушения в документе отсутствует, то смысла обращаться в суд, также как и в другие ведомства, нет.

В иске прописывается суть жалобы и дополнительно прикладываются доказательства того, что УК не исполняла свои обязанности по договору, и он был нарушен. Также подкрепляются все прошлые обращения в другие инстанции и их ответы.

Заявителям необходимо будет заплатить госпошлину, если сумма исковых требований составляет более одного миллиона рублей. Она рассчитывается, исходя из суммы иска. Также госпошлина оплачивается, если планируется оспаривать решение, принятое на общем собрании собственников. Возможен вариант с подачей коллективного иска, однако заявителей должно быть не менее 20 человек.

Документы могут быть предоставлены секретарю суда лично, либо отправлены заказным письмом, на котором должно стоять уведомление о принятии. Также отправка заявления возможна через интернет на сайте суда. Там вход осуществляется также через личный кабинет на Госуслугах. В этом случае, для того, чтобы выгрузить в форму и прикрепить необходимую документацию, нужно заранее отсканировать нужные бумаги.

После того, как суд рассмотрит иск, будет вынесено решение. Если собственников оно не устроит, то в установленном порядке они могут его обжаловать.

Помните, что при решении коммунальных проблем, прежде всего вам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и саму управляющую компанию. Обращения должны быть зафиксированы, а на документах присутствовать отметки о принятии. В случае, если УК продолжает бездействовать и не реагирует на обращения, следующими инстанциями станут ГЖИ и Роспотребнадзор, а можно сразу в оба ведомства. К любому заявлению прилагаются доказательства. Если ведомства инициируют проверки и по их результатам ничего не меняется, то тогда нужно обращаться в прокуратуру и суд. В этом случае шанс на положительный исход повышает опытный юрист, который поможет правильно, с точки зрения законодательства, составить иски.

#Общество#Прокуратура#Суд#Жалоба#Роспотребнадзор#Управляющая компания#Жильцы#Собственники жилья
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