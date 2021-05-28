Жалоба на управляющую компанию: куда направить и как составить

Помните, что при решении коммунальных проблем, прежде всего вам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и саму управляющую компанию. Обращения должны быть зафиксированы, а на документах присутствовать отметки о принятии. В случае, если УК продолжает бездействовать и не реагирует на обращения, следующими инстанциями станут ГЖИ и Роспотребнадзор, а можно сразу в оба ведомства. К любому заявлению прилагаются доказательства. Если ведомства инициируют проверки и по их результатам ничего не меняется, то тогда нужно обращаться в прокуратуру и суд. В этом случае шанс на положительный исход повышает опытный юрист, который поможет правильно, с точки зрения законодательства, составить иски.