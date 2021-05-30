Юные тагильские хоккеисты одолели второго соперника в суперфинале «Золотой шайбы»

Posted 30 мая 2021, 16:31
Published 30 мая 2021, 16:31
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
В первом матче группового этапа команда «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района победила «Черномора» из Краснодарского края со счетом 3:2, сообщает «Тагильский рабочий».
30 мая тагильчане одержали победу над сверстниками из «Дельфина», которые представляли город Находка Приморского края. Счет — 4:1.
31 мая команда выступит против «Спутника» из Новочебоксарска Чувашской республики. На данный момент клуб из Нижнего Тагила возглавляет турнирную таблицу в своей группе.
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования проходили на горе Долгой.