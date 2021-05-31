«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита

Напомним, в Нижнем Тагиле средняя зарплата на 2020 год составила 41,1 тысячи рублей. Данный показатель превысил сумму среднемесячного заработка тагильчан за 2019 год на 3,3%. Лидирующие позиции по темпам роста за год заняла строительная отрасль. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что прирост может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов.