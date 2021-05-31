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Posted 31 мая 2021, 17:43

Published 31 мая 2021, 17:43

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита

31 мая 2021, 17:43
Сюжет
Коронавирус
Заведения общепита в Свердловской области лишились 30% оборота во время пандемии коронавируса. Это наиболее высокий показатель во всех регионах РФ.

В общей сложности по России снижение по обороту заведений общепита составило 18,5%. Об этом заявила руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.

По Свердловской области эта цифра составила 30%, показатели вышли хуже всех,подчеркнула Акбердина.

Также она сказала, что поддержка данных заведений относится к отраслям, которыми занимаются региональные власти. Специалист предположила, что в тех регионах, где снижение оборота оказалось меньше, поддержка была более значительной, пишет ЕАН.

Напомним, в Нижнем Тагиле средняя зарплата на 2020 год составила 41,1 тысячи рублей. Данный показатель превысил сумму среднемесячного заработка тагильчан за 2019 год на 3,3%. Лидирующие позиции по темпам роста за год заняла строительная отрасль. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что прирост может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов.

#Экономика#Коронавирус#Свердловская область#Показатели#Общепит#Пандемия
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