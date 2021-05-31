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Posted 31 мая 2021, 17:04

Published 31 мая 2021, 17:04

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Штраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице Екатеринбурга

31 мая 2021, 17:04
За езду на электросамокате без прав 20-летней девушке грозит штраф в Екатеринбурге. На дороге она столкнулась с Lada Vesta.

Ночью 30 мая девушка на самокате врезалась в легковой автомобиль, который двигался по дворовой территории дома № 35 улицы Московская. В аварии екатеринбурженка получила травмы и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб, после чего отпустили домой, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Вскоре было установлено, что электросамокат имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт. Из этого следует, что он является транспортным средством. По словам девушки, она ехала на первой передаче со скоростью 15 километров в час. В результате ее привлекли к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Также было заведено административное производство за движение по тротуару и нарушение ПДД.

Напомним, водитель автомобиля Lada, в который врезалась девушка, имеет водительский стаж 27 лет. Состояние опьянения у него установлено не было, к административной ответственности мужчина привлекался пять раз.

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