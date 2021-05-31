Штраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице Екатеринбурга

Вскоре было установлено, что электросамокат имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт. Из этого следует, что он является транспортным средством. По словам девушки, она ехала на первой передаче со скоростью 15 километров в час. В результате ее привлекли к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Также было заведено административное производство за движение по тротуару и нарушение ПДД.