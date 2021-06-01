Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»

Posted 1 июня 2021, 14:00
Published 1 июня 2021, 14:00
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Там отметили, что проверили информацию правоохранительных органов о личности человека, который якобы сотрудничал с сервисом. В пресс-службе пояснили, что такой человек никогда не доставлял заказы «Яндекс.Еды» и не был зарегистрирован в системе.
Более того, по словам полицейских, речь идет об инциденте, который произошел в мае 2018 года, а сервис «Яндекс.Еда» запустился в Екатеринбурге только в октябре. Мы не знаем, кто и зачем распространяет такие слухи, но будем разбираться в этом, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Яндекс.Еда».
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что курьер «Яндекс.Еда» изнасиловал при доставке товара школьницу из Екатеринбурга. Сообщение об этом в полицию поступило от тети пострадавшей.