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Posted 1 июня 2021, 14:00

Published 1 июня 2021, 14:00

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»

1 июня 2021, 14:00
Информацию об изнасиловании школьницы из Екатеринбурга курьером «Яндекс.Еды» опровергли в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что проверили информацию правоохранительных органов о личности человека, который якобы сотрудничал с сервисом. В пресс-службе пояснили, что такой человек никогда не доставлял заказы «Яндекс.Еды» и не был зарегистрирован в системе.

Более того, по словам полицейских, речь идет об инциденте, который произошел в мае 2018 года, а сервис «Яндекс.Еда» запустился в Екатеринбурге только в октябре. Мы не знаем, кто и зачем распространяет такие слухи, но будем разбираться в этом, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Яндекс.Еда».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что курьер «Яндекс.Еда» изнасиловал при доставке товара школьницу из Екатеринбурга. Сообщение об этом в полицию поступило от тети пострадавшей.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Эксклюзив#Девочка#Изнасилование#Екатеринбург
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