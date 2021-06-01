Почти 30 гусей и индюков живут в квартире у свердловчанки

Очередную выездную проверку на указанный свердловчанами адрес 31 мая организовали специалисты регионального управления Россельхознадзора. Осенью 2020 года жительнице Режа, которая содержит в своей квартире почти три десятка птиц, сотрудники ведомства уже выдавали предписание об устранении нарушений, но оно так и не было исполнено.