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Posted 1 июня 2021, 11:57

Published 1 июня 2021, 11:57

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Почти 30 гусей и индюков живут в квартире у свердловчанки

1 июня 2021, 11:57
Помимо трех кошек, 23 гуся, 4 индюка и петуха в своей двухкомнатной квартире содержит жительница Режа Свердловской области. На вонь, исходящую из жилища на пятом этаже многоквартирного дома, пожаловались соседи.

Очередную выездную проверку на указанный свердловчанами адрес 31 мая организовали специалисты регионального управления Россельхознадзора. Осенью 2020 года жительнице Режа, которая содержит в своей квартире почти три десятка птиц, сотрудники ведомства уже выдавали предписание об устранении нарушений, но оно так и не было исполнено.

Животные не предоставляются хозяйкой ветеринарным специалистам для обследования, не вакцинированы и не идентифицированы, помет птиц не утилизируется в соответствии с законодательством и хранится в квартире. Характерный запах разносится в соседние квартиры, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В отношении женщины был составлен протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП за невыполнение в срок законного предписания ведомства. Также оформлено новое предписание, которая хозяйка квартиры обязана исполнить до 6 сентября 2021 года.

В данный момент материалы дела направлены в суд.

Напомним, 80-летняя женщина с 30 голодными котами найдена в квартире в Нижнем Тагиле. На ее домашний зоопарк пожаловались соседи.

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#Общество#Свердловская область#Женщина#Квартира#Роспотребнадзор#Реж#Птицы
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