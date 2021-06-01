Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время стрельбы девочки из Екатеринбурга

Напомним, 30 мая пьяный мужчина — бывший сотрудник милиции Сергей Болков — из окна своей квартиры обстрелял прохожих и машины. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, а также девятилетняя девочка, которая сидела в припаркованной у магазина машине вместе с отцом. Стрелок был задержан в ходе штурма квартиры. В данный момент в отношении него в СКР возбуждено уголовное дело. Сергей Болков оставлен под арестом до 29 июля 2021 года.