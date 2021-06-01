Жалобу родителей убитого за кражу обоев екатеринбуржца принял ЕСПЧ

Posted 1 июня 2021, 09:49
Published 1 июня 2021, 09:49
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Жалобу в ЕСПЧ подал адвокат семьи Владимира Таушанкова. Ее приняли и зарегистрировали. Это означает, что она соответствует всем требованиям для рассмотрения.
Впоследствии она будет коммуницирована и российским властям будут заданы вопросы по тем нарушениям, о которых мы сообщаем в этой жалобе, рассказал защитник Алексей Бушмаков Е1.
Родители погибшего молодого человека надеются, что Европейский суд определит было ли применение оружия силовиками правомерным.
Юрист также отметил, что Таушанковы намерены в середине июня подать жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБРа.
Напомним, в сентябре 2020 года Свердловский областной суд отказался проверять действия бойцов СОБР, которые во время штурма одной из квартир в Екатеринбурге застрелили подозреваемого в краже четырех рулонов обоев Владимира Таушканова.