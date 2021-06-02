Эксперты огласили сроки накопления на квартиру в Свердловской области

Posted 2 июня 2021, 15:57
Published 2 июня 2021, 15:57
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Таким образом, свердловчанину потребуется восемь лет копить средства, чтобы их хватило на покупку новой квартиры. Регион находится на 18-месте из 83 позиций. Результаты гласят, что лидерами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Там для покупки недвижимости потребуется три года. После идут Ханты-Мансийский Автономный Округ и Мурманская область — пять и шесть лет. Для того, что приобрести однокомнатную квартиру на Камчатке, в Белгородской и Липецкой областях, потребуется семь лет. Больше всего времени для приобретения жилплощади необходимо в Республике Тыва. Там придется копить 67 лет. В Карачаево-Черкессии — 38 лет, на Алтае — 32 года, в Ингушетии — 27 лет и в Крыму — 26 лет.
Для того, чтобы составить рейтинг, использовался среднедушевой доход по региону, а объектом покупки считались квартиры площадью 33 квадратных метра. Они были размещены на вторичном рынке. Также специалисты отмечают, что на результаты повлияла пандемия коронавируса, которая отразилась на доходах граждан и ценах на жилье.
Напомним, в 2020 году число семей из Нижнего Тагила, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом. Так, в 2019 году на учете на получение квартир состояло 2,4 тысячи семей, а к 1 января 2021 года их число составило 2,2 тысячи семей.