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Posted 2 июня 2021, 15:57

Published 2 июня 2021, 15:57

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Эксперты огласили сроки накопления на квартиру в Свердловской области

2 июня 2021, 15:57
Стало известно, сколько времени нужно откладывать деньги, чтобы купить квартиру в Свердловской области. Соответствующий рейтинг составили сотрудники Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства.

Таким образом, свердловчанину потребуется восемь лет копить средства, чтобы их хватило на покупку новой квартиры. Регион находится на 18-месте из 83 позиций. Результаты гласят, что лидерами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Там для покупки недвижимости потребуется три года. После идут Ханты-Мансийский Автономный Округ и Мурманская область — пять и шесть лет. Для того, что приобрести однокомнатную квартиру на Камчатке, в Белгородской и Липецкой областях, потребуется семь лет. Больше всего времени для приобретения жилплощади необходимо в Республике Тыва. Там придется копить 67 лет. В Карачаево-Черкессии — 38 лет, на Алтае — 32 года, в Ингушетии — 27 лет и в Крыму — 26 лет.

Для того, чтобы составить рейтинг, использовался среднедушевой доход по региону, а объектом покупки считались квартиры площадью 33 квадратных метра. Они были размещены на вторичном рынке. Также специалисты отмечают, что на результаты повлияла пандемия коронавируса, которая отразилась на доходах граждан и ценах на жилье.

Напомним, в 2020 году число семей из Нижнего Тагила, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом. Так, в 2019 году на учете на получение квартир состояло 2,4 тысячи семей, а к 1 января 2021 года их число составило 2,2 тысячи семей.

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#Общество#Свердловская область#Квартира#Рейтинг
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