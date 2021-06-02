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Posted 2 июня 2021, 10:22

Published 2 июня 2021, 10:22

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Песков прокомментировал конкурс на худшие туалеты в российских школах

2 июня 2021, 10:22
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конкурс на худшие туалеты в российских школах. Он отметил, что Кремль не считает акцию провокацией.

Дмитрий Песков заявил, что состояние школьных туалетов в России — это проблема конкретно взятой школы, сообщают «Все новости».

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Кремль не считает конкурс, организованный одним из брендов бытовой химии, антироссийской провокацией. Об этом он рассказал на пресс-конференции журналистам во вторник, 1 июня.

Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого, передает слова Пескова ТАСС.

Решать такие вопросы должно руководство образовательных учреждений, отметил он.

Напомним, фото победителей и участников конкурса худших школьных туалетов России под названием «Терпеть нельзя учиться» удалил с сайта конкурса Domestos, но вернул после критики в СМИ. По итогам открытого голосования были выбраны шесть самых грязных и некомфортных уборных, которые получат ремонт.

#Политика#Общество#Россия#Конкурс#Школы#Туалет#Дмитрий Песков#Кремль#Комментарий
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