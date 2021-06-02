Песков прокомментировал конкурс на худшие туалеты в российских школах

Напомним, фото победителей и участников конкурса худших школьных туалетов России под названием «Терпеть нельзя учиться» удалил с сайта конкурса Domestos, но вернул после критики в СМИ. По итогам открытого голосования были выбраны шесть самых грязных и некомфортных уборных, которые получат ремонт.