tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2021, 06:09

Published 2 июня 2021, 06:09

Modified 19 июня 2022, 16:29

Updated 19 июня 2022, 16:29

Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года

2 июня 2021, 06:09
На развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года потратят более 7 миллиардов рублей в рамках реализации муниципальных программ.

Согласно внесенным изменениям в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» на развитие культуры в городе потратят еще около 4,2 миллиарда рублей.

Всего за 10 лет, на которые рассчитана программа, из бюджетов всех уровней будет потрачено на эти цели чуть меньше 10 млрд рублей.

В документе — постановлении администрации, которое 1 июня подписал глава города Владислав Пинаев, говорится, что самые внушительные денежные вливания в эту сферу произойдут в 2021 и 2024 году.

Так в течение этого года на развитие культуры в Нижнем Тагиле будет потрачено около 1 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах — по 850 миллионов рублей. В 2024 году на реализацию муниципальной программы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей.

На эти средства будет организована деятельность муниципальных музеев и театров, библиотек, учреждений культуры, оказана поддержка народным художественным промыслам и так далее.

Еще порядка 3 миллиардов будет потрачено в ближайшие четыре года на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и искусства». И еще чуть больше 1 миллиарда рублей — на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства».

Напомним, жители Нижнего Тагила, работающие в сфере культуры и искусства, получили высокие оценки и награды на уровне федерации и региона.

Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Материалы по теме
За объекты благоустройства проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан
#Общество#Культура#Нижний Тагил#Искусство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика