Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года

Posted 2 июня 2021, 06:09
Published 2 июня 2021, 06:09
Modified 19 июня 2022, 16:29
Updated 19 июня 2022, 16:29
Согласно внесенным изменениям в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» на развитие культуры в городе потратят еще около 4,2 миллиарда рублей.
Всего за 10 лет, на которые рассчитана программа, из бюджетов всех уровней будет потрачено на эти цели чуть меньше 10 млрд рублей.
В документе — постановлении администрации, которое 1 июня подписал глава города Владислав Пинаев, говорится, что самые внушительные денежные вливания в эту сферу произойдут в 2021 и 2024 году.
Так в течение этого года на развитие культуры в Нижнем Тагиле будет потрачено около 1 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах — по 850 миллионов рублей. В 2024 году на реализацию муниципальной программы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей.
На эти средства будет организована деятельность муниципальных музеев и театров, библиотек, учреждений культуры, оказана поддержка народным художественным промыслам и так далее.
Еще порядка 3 миллиардов будет потрачено в ближайшие четыре года на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и искусства». И еще чуть больше 1 миллиарда рублей — на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства».
Напомним, жители Нижнего Тагила, работающие в сфере культуры и искусства, получили высокие оценки и награды на уровне федерации и региона.