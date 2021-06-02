Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года

Так в течение этого года на развитие культуры в Нижнем Тагиле будет потрачено около 1 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах — по 850 миллионов рублей. В 2024 году на реализацию муниципальной программы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей.