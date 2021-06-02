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Posted 2 июня 2021,, 10:20

Published 2 июня 2021,, 10:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Велопарад пройдет в Нижнем Тагиле в выходные

2 июня 2021, 10:20
Велопарад, приуроченный ко Дню велосипедиста и открытию сезона, пройдет в Нижнем Тагиле в субботу, 5 июня. Принять участие в нем могут все желающие, достигшие 14 лет.

Торжественное открытие традиционного велопарада состоится в 12.30 в парке имени Бондина Нижнего Тагила. Старт гонке будет дан в 13.30. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 3,5 километра. Маршрут будет пролегать по проспектам Ленина, Мира, а также по улицам Горошникова и Красноармейская, сообщают организаторы мероприятия.

После окончании велогонки в парке имени Бондина состоится развлекательная программа.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке: Открытие велосезона «ПораНаВел».

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. На пьедестал почета поднялись семеро из девяти воспитанников спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой.

Тагильские велосипедисты стали победителями чемпионата и первенства России
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Тагильские велосипедисты стали победителями чемпионата и первенства России
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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Велосипедисты#Парк им. Бондина#Велопробег#Велопрогулка
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