Велопарад пройдет в Нижнем Тагиле в выходные

Posted 2 июня 2021,, 10:20
Published 2 июня 2021,, 10:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Торжественное открытие традиционного велопарада состоится в 12.30 в парке имени Бондина Нижнего Тагила. Старт гонке будет дан в 13.30. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 3,5 километра. Маршрут будет пролегать по проспектам Ленина, Мира, а также по улицам Горошникова и Красноармейская, сообщают организаторы мероприятия.
После окончании велогонки в парке имени Бондина состоится развлекательная программа.
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. На пьедестал почета поднялись семеро из девяти воспитанников спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой.