Велопарад пройдет в Нижнем Тагиле в выходные

Торжественное открытие традиционного велопарада состоится в 12.30 в парке имени Бондина Нижнего Тагила. Старт гонке будет дан в 13.30. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 3,5 километра. Маршрут будет пролегать по проспектам Ленина, Мира, а также по улицам Горошникова и Красноармейская, сообщают организаторы мероприятия.