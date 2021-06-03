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Posted 3 июня 2021, 11:08

Published 3 июня 2021, 11:08

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Около 400 млн рублей будет выплачено акционерам «Нейвы» после ликвидации банка

3 июня 2021, 11:08
По окончании ликвидации банка «Нейва» акционерам будет выплачено около 400 млн рублей. Именно такая сумма составляет разницу активов и пассивов финансовой организации на момент отзыва лицензии.

В банке «Нейва» не нашли нарушений при анализе кредитных портфелей и, учитывая разницу активов и пассивов, нет оснований для банкротства организации, сообщает РБК со ссылкой на свой источник во временной администрации банка.

Банкротство означает, что у банка не хватает денег рассчитаться со всеми клиентами. Пока таких рисков нет, отметил источник.

По его словам, снизить стоимость активов финансовой организации и сократить сумму, которую получат акционеры банка после ликвидации, может снижение курса рубля, которое произошло в день отзыва лицензии.

Для клиентов это хорошо — им их валютные остатки выдали рублями по высокому курсу, они на них купили еще больше долларов и евро, потому что потом курс упал. А для банка наоборот: его обязательства зафиксировали в рублях по высокому курсу, а активы валютные будут реализовывать по курсу, который установится на момент продажи активов, уточнил собеседник.

По данным издания, сотрудникам банка уже выдали уведомления о сокращении. Большая часть из них будет уволена в течение лета.

Напомним, акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии и не подавать иск в суд на решение Банка России.

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