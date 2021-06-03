Около 400 млн рублей будет выплачено акционерам «Нейвы» после ликвидации банка

Для клиентов это хорошо — им их валютные остатки выдали рублями по высокому курсу, они на них купили еще больше долларов и евро, потому что потом курс упал. А для банка наоборот: его обязательства зафиксировали в рублях по высокому курсу, а активы валютные будут реализовывать по курсу, который установится на момент продажи активов, уточнил собеседник.