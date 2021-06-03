Уголовное дело и беспилотники: на Урале ищут пропавшую туристку

Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения гражданки Пыхтеевой, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.