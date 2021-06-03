tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2021, 11:56

Published 3 июня 2021, 11:56

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Жара вернется в Свердловскую область к выходным

3 июня 2021, 11:56
К субботе, 5 июня жара вернется в Свердловскую область. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +28 градусов.

По прогнозам синоптиков на Среднем Урале в предстоящие выходные будет солнечно и тепло — до +25…+28 градусов днем.

В пятницу, 4 июня ожидается ясная погода, до +17 градусов днем и +5 ночью.

Местами в регионе возможны дожди.

К началу следующей недели в Свердловской области вновь похолодает. Средние дневные температуры по долгосрочным прогнозам метеорологических служб установятся на отметке +19 градусов.

Напомним, кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть россияне, в том числе жители Нижнего Тагила, днем 10 июня. Астрономическое явление можно будет наблюдать на западной части небосклона.

#Общество#Свердловская область#Здоровье#Погода#Выходные#Жара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика