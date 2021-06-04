Картины на миллионы пыталась вынести из музея работница вуза в Екатеринбурге

Никаких приказов относительно перемещения картин, находящихся в выставочной галерее филиала вуза, не издавалось и не планируется. Картины, находящиеся в институте и не состоящие на его балансе, будут переданы владельцам незамедлительно по их требованию при подтверждении прав на них в установленном законом порядке, прокомментировали изданию в центре общественных связей УИУ РАНХиГС.