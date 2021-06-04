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Posted 4 июня 2021, 04:41

Published 4 июня 2021, 04:41

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Картины на миллионы пыталась вынести из музея работница вуза в Екатеринбурге

4 июня 2021, 04:41
Из галереи Уральского института управления — филиала РАНХиГС одна из сотрудниц попыталась похитить картины на несколько миллионов рублей. Ей помешали охранники.

Похитительницей оказалась руководитель музея при вузе, которая работает там уже 30 лет. Сотрудникам охраны она пояснила, что лишь хотела вернуть полотна художникам, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник среди сотрудников учреждения.

Вынести около десятка картин женщина попыталась через главный вход, а затем через подземный переход 14 мая. Когда ее остановили охранники и другие сотрудники учебного заведения, похитительница заявила, что эти картины принадлежат ей.

Тогда она подняла жуткий скандал, начала говорить, что эти картины дарили лично ей, и поэтому она их и забирает, рассказал собеседник.

В коллекции галереи находится около 150 картин различных художников. Руководство вуза заявляет, что их стоимость — несколько десятков миллионов рублей.

Недавно в вузе сменилось руководство и началась работа по учету всего имущества. Тогда выяснилось, что никакого учета картин, а также документов на них нет.

Никаких приказов относительно перемещения картин, находящихся в выставочной галерее филиала вуза, не издавалось и не планируется. Картины, находящиеся в институте и не состоящие на его балансе, будут переданы владельцам незамедлительно по их требованию при подтверждении прав на них в установленном законом порядке, прокомментировали изданию в центре общественных связей УИУ РАНХиГС.

Напомним, тагильские художники продают свои картины по 1,2 тысячи евро, чтобы помочь музеям. В общей сложности Анна и Виталий хотят пожертвовать 2,4 тысячи евро или 213,6 тысячи рублей.

#Общество#Новости УрФО#Сотрудница#Похищение#Вуз#Картины#Екатеринбург
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