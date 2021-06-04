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Posted 4 июня 2021, 10:44

Published 4 июня 2021, 10:44

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Подозреваемая в убийстве екатеринбурженка объявлена в розыск

4 июня 2021, 10:44
33-летняя екатеринбурженка Анна Шехерева объявлена в розыск — она является подозреваемой в совершении убийства 23-летнего молодого человека.

Следственный комитет объявил в розыск жительницу Екатеринбурга Анну Сергеевну Шехереву, 1988 года рождения, которая в настоящее время скрывается от правоохранительных органов.

Девушка подозревается в убийстве.

К какому именно преступлению причастна екатеринбурженка, в пресс-службе СКР не уточняют. Однако, по данным источника «КП-Екатеринбург», именно она в конце мая облила 23-летнего молодого человека воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга.

Следователи обращаются с просьбой к свердловчанам сообщить имеющиеся сведения о местонахождении подозреваемой по линии 02 или по телефону: 8 (343) 356-42-07.

Конфиденциальность гарантируется, отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, 21 мая в центре Екатеринбурга женщина облила воспламеняющейся жидкость 23-летнего знакомого и подожгла его. Мужчина получил ожоги 60% тела и скончался в больнице.

#Общество#Новости УрФО#Следственный комитет#Убийство#Розыск#Подозреваемая#Екатеринбург
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