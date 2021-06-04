Подозреваемая в убийстве екатеринбурженка объявлена в розыск

К какому именно преступлению причастна екатеринбурженка, в пресс-службе СКР не уточняют. Однако, по данным источника «КП-Екатеринбург», именно она в конце мая облила 23-летнего молодого человека воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга.