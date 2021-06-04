Подозреваемая в убийстве екатеринбурженка объявлена в розыск

Posted 4 июня 2021, 10:44
Published 4 июня 2021, 10:44
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Следственный комитет объявил в розыск жительницу Екатеринбурга Анну Сергеевну Шехереву, 1988 года рождения, которая в настоящее время скрывается от правоохранительных органов.
Девушка подозревается в убийстве.
К какому именно преступлению причастна екатеринбурженка, в пресс-службе СКР не уточняют. Однако, по данным источника «КП-Екатеринбург», именно она в конце мая облила 23-летнего молодого человека воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга.
Следователи обращаются с просьбой к свердловчанам сообщить имеющиеся сведения о местонахождении подозреваемой по линии 02 или по телефону: 8 (343) 356-42-07.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, 21 мая в центре Екатеринбурга женщина облила воспламеняющейся жидкость 23-летнего знакомого и подожгла его. Мужчина получил ожоги 60% тела и скончался в больнице.