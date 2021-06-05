Гаражный бокс загорелся рядом с жилыми домами в Нижнем Тагиле

Posted 5 июня 2021, 12:44
Published 5 июня 2021, 12:44
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Возгорание произошло на гаражном комплексе недалеко от жилых домов по улице Циолковского. Там загорелся один бокс. На месте пожара находятся три пожарные машины, но к ликвидации огня пожарные не приступали.
Над гаражным боксом большое количество проводов, опасно приступать к тушению возгорания. Мы ждем электриков, после чего начнем тушить пожар,сообщил TagilCity.ru один из пожарных, работающих на месте возгорания.
Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле с 5 по 7 июня. В эти дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность пятого класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».