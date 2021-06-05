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Posted 5 июня 2021, 12:44

Published 5 июня 2021, 12:44

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Гаражный бокс загорелся рядом с жилыми домами в Нижнем Тагиле

5 июня 2021, 12:44
Гараж загорелся недалеко от жилых домов по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Пожарные прибыли на место возгорания, Но тушение огня осложняется из-за проводов, находящихся над объектом возгорания.

Возгорание произошло на гаражном комплексе недалеко от жилых домов по улице Циолковского. Там загорелся один бокс. На месте пожара находятся три пожарные машины, но к ликвидации огня пожарные не приступали.

Над гаражным боксом большое количество проводов, опасно приступать к тушению возгорания. Мы ждем электриков, после чего начнем тушить пожар,сообщил TagilCity.ru один из пожарных, работающих на месте возгорания.

Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле с 5 по 7 июня. В эти дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность пятого класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

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