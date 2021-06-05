«Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 5 июня 2021, 16:36
Published 5 июня 2021, 16:36
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Происшествие случилось около 17.25.
Сильно. Крови много было. Скорая и милиция приезжали. У парня отобрали велосипед родители девочки, рассказал TagilCity.ru очевидец происшествия.
По его словам, родители находились далеко от ребенка. Он уточнил, что взрослые сидели компанией.
Родители после происшествия отобрали у велосипедиста транспорт и отнесли ребенка на лавку, где ждали приезда скорой помощи.
Ещё пощечину парню влепила. Ему лет 20. Переживал так, в состоянии шока был, рассказывает очевидец.
Напомним, 1 июня на Вагонке в Нижнем Тагиле «Ауди» сбила велосипедиста, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на транспорте. В результате он получил травму головы и был госпитализирован.