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Posted 5 июня 2021, 09:03

Published 5 июня 2021, 09:03

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Массово увольняются медсестры из больницы Екатеринбурга из-за «рабских условий»

5 июня 2021, 09:03
Массово увольняется средний медперсонал из неврологического отделения больницы № 7 в Екатеринбурге. Работники недовольны сверхурочной работой и отсутствием санитаров.

По словам медиков, в отделении до весны работали 13 человек, а начиная с марта семь уже уволились.

Помимо уволившихся семи, на данный момент заявления написали еще шесть человек, при этом четверо настроены серьезно, цитирует Е1 слова медбрата.

Медики рассказали изданию о больших нагрузках, нарушениях и нежелании руководства решать проблемы. Они пояснили, что главная претензия состоит в отсутствии санитаров. Работать за них с лежачими больными приходится медсестрам и медбратьям.

Всего в отделении 60 мест и шесть мест в палате интенсивной терапии для тяжелобольных. Всех пациентов обслуживают три человека в сутки. Медики пояснили, что не раз просили руководство взять на работу санитаров и получили обещание, что это будет сделано. Однако ситуация за несколько лет не изменилась.

Также они рассказали, что в отделении не хватает медперсонала и им приходится выходить на работу не сутки через трое, а сутки через сутки. При этом никаких дополнительных выплат они не получают и очень устают.

Это рабские условия. И меня вот что удивляет, руководство ничего не сделало для того, чтобы люди не уходили. Кроме пустых обещаний, конечно, рассказал медик.

Напомним, в октябре 2020 года из Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге начали массово увольняться медики, причем не только младший и средний медперсонал, но и врачи. Причиной для этого их коллеги называли низкие коронавирусные доплаты и сообщали о 80 уволенных.

#Общество#Новости УрФО#Больница#Увольнение#Медсестры#Екатеринбург
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