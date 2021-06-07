УГМС и Минэкологии не выявили опасность при горении токсичного пека на ЕВРАЗ НТМК

При этом в ведомстве отметили, что информация за 12 мая о превышениях среднесуточных ПДК в среднесуточных пробах тяжелых металлов (железо, кадмий, свинец, медь, никель, хром, марганец, цинк и магний) и ароматических углеводородов (бензол, ксилол, толуол и этилбензол) в атмосферном воздухе Нижнего Тагила на момент получения запроса, 24 мая, отсутствует. Причина этому — «длительная доставка и анализ отобранных на постах проб».