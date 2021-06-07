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Posted 7 июня 2021, 13:30

Published 7 июня 2021, 13:30

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

УГМС и Минэкологии не выявили опасность при горении токсичного пека на ЕВРАЗ НТМК

7 июня 2021, 13:30
Станции мониторинга от УГМС и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявили превышений ПДК загрязнений во время пожара на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК 12 мая.

По данным пресс-службы предприятия, в смолопекококсовом цехе произошло возгорание пека. Как рассказал в беседе с TagilCity.ru эколог Василий Баранов, получаемый в процессе переработки из каменноугольной смолы пек является веществом с высоким классом опасности.

Это вещество канцерогенное, имеет второй класс опасности. Нагревание пека повышает его токсичность. При длительном воздействии или при превышении ПДК наносит ощутимый вред человеку. Поражаются кожные покровы, верхние дыхательные пути, нервная система, желудочно-кишечный тракт,сообщил эксперт.

Однако в ФГБУ «Уральское УГМС» на запрос редакции ответили, что вообще не в курсе пожара на коксохимическом производстве, поэтому наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе горения не проводились.

Также в этот день не было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ на двух ближайших постах государственной наблюдательной сети, которые расположены в 2,5 км от производственной площадки.

12 мая 2021 года, по данным государственной наблюдательной сети, превышений максимальных разовых ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижнего Тагила не отмечено,говорится в официальном ответе УГМС.

При этом в ведомстве отметили, что информация за 12 мая о превышениях среднесуточных ПДК в среднесуточных пробах тяжелых металлов (железо, кадмий, свинец, медь, никель, хром, марганец, цинк и магний) и ароматических углеводородов (бензол, ксилол, толуол и этилбензол) в атмосферном воздухе Нижнего Тагила на момент получения запроса, 24 мая, отсутствует. Причина этому — «длительная доставка и анализ отобранных на постах проб».

Не обнаружили превышений ПДК загрязняющих веществ в день пожара и три станции Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

12 мая 2021 года в период работы станций, расположенных на ул. Пархоменко, 1а, ул. Бирюзовая, 6, пр. Уральском, 65а, превышения нормативов качества атмосферного воздуха ни по одному из замеряемых веществ: оксидам азота, диоксиду серы, взвешенным частицам РМ10, оксиду углерода, аммиаку, сероводороду, бензолу, толуолу, хлорбензолу, этилбензолу, фенилу, стиролу и изомерам ксилола не зафиксированы,сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что 30 мая на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел еще один пожар. По словам очевидцев, на этом же месте. По факту обоих возгораний редакция TagilCity.ru готовит запрос в Росприроднадзор.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#УГМС
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