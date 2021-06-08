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40-летний мужчина утонул в Верхней Синячихе

8 июня 2021, 06:12
Фото: Евгения Гаева
Тело 40-летнего мужчины подняли со дня водоема в свердловском поселке Верхняя Синячиха спасатели в воскресенье 6 июня.

Мужчина утонул в водоеме, который в народе прозвали Простоквашино. В данный момент тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Специалисты СКР устанавливают обстоятельства гибели местного жителя.

Признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается, сообщили «АиФ» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, с начала теплого периода в Свердловской области утонули 16 человек: 12 взрослых и 4 детей. Наибольшее число несчастных случаев произошло в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское.

16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода
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