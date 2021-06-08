40-летний мужчина утонул в Верхней Синячихе

Напомним, с начала теплого периода в Свердловской области утонули 16 человек: 12 взрослых и 4 детей. Наибольшее число несчастных случаев произошло в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское.