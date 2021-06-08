Девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала

В Березовском Свердловской области объявлена в розыск 35-летняя Александра Иньшина, сообщает «КП-Екатеринбург». 5 июня женщина вышла из дома и с тех пор не выходит на связь. Известно, что 6 июня Алексанадра выходила на связь с сыном. Далее местонахождение пропавшей не известно.