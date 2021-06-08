TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала

8 июня 2021, 05:21
Фото: "ЛизаАлерт"
Женщина вышла из дома в Берёзовском и с тех пор не выходит на связь. Красавицу в черном платье ищут с 5 июня.

В Березовском Свердловской области объявлена в розыск 35-летняя Александра Иньшина, сообщает «КП-Екатеринбург». 5 июня женщина вышла из дома и с тех пор не выходит на связь. Известно, что 6 июня Алексанадра выходила на связь с сыном. Далее местонахождение пропавшей не известно.

Фото: ЛизаАлерт

Если кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Александры, информацию можно сообщить в поисковый отряд «Лиза Алерт» инфооргу Малене по номеру +7-902-44-173-64.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы. Александра была одета в черное платье и черную кожаную куртку, с собой у нее была дамская сумка.

Напомним, 6 июня в Екатеринбурге пропал 70-летний тренер по боксу.

70-летний тренер по боксу ушел на пробежку и пропал в Екатеринбурге
Узнать подробнее

#Женщина#Пропала#Свердловская область#Березовский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25