Находящийся в федеральном розыске вооружённый тагильчанин задержан

В Нижнем Тагиле силовиками в ходе спецоперации был задержан уголовник в одной из квартир на улице Энтузиастов, где он жил последние несколько лет, скрываясь от правосудия. Его нашли прячущимся в шкафу, держащим наготове сразу два оружия.