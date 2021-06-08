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Находящийся в федеральном розыске вооружённый тагильчанин задержан

8 июня 2021, 10:00
Фото: 1Mediainvest.ru
В одной из квартир Нижнего Тагила полиция задержала преступника, который 4 года находился в федеральном розыске. В качестве силовой поддержки к операции привлекался ОМОН.

В Нижнем Тагиле силовиками в ходе спецоперации был задержан уголовник в одной из квартир на улице Энтузиастов, где он жил последние несколько лет, скрываясь от правосудия. Его нашли прячущимся в шкафу, держащим наготове сразу два оружия.

В ходе грамотных действий силовиков находившийся в розыске 56-летниймужчина был задержан в квартире по улице Энтузиастов. Он прятался в шкафу, вооруженный снаряженным пистолетом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли в квартире охотничье ружье в разборном виде, предмет, похожий на пистолет, 20 патронов калибра 12 мм и 5 патронов 9 мм, рассказали в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".

Рецидивисту теперь грозит новый срок. Помимо хранения (ст. 222 УК РФ) на него возбудили уголовное дело, расследованное в отделе полиции № 16, и по незаконному изготовлению оружия (ст. 223 УК РФ).

В данный момент мужчина арестован и помещен в следственный изолятор.

#Омон#Оружие#Рецидивист#Нижний Тагил#Происшествия
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