Находящийся в федеральном розыске вооружённый тагильчанин задержан

В Нижнем Тагиле силовиками в ходе спецоперации был задержан уголовник в одной из квартир на улице Энтузиастов, где он жил последние несколько лет, скрываясь от правосудия. Его нашли прячущимся в шкафу, держащим наготове сразу два оружия.
В ходе грамотных действий силовиков находившийся в розыске 56-летниймужчина был задержан в квартире по улице Энтузиастов. Он прятался в шкафу, вооруженный снаряженным пистолетом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли в квартире охотничье ружье в разборном виде, предмет, похожий на пистолет, 20 патронов калибра 12 мм и 5 патронов 9 мм, рассказали в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".
Рецидивисту теперь грозит новый срок. Помимо хранения (ст. 222 УК РФ) на него возбудили уголовное дело, расследованное в отделе полиции № 16, и по незаконному изготовлению оружия (ст. 223 УК РФ).
В данный момент мужчина арестован и помещен в следственный изолятор.