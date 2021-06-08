Обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области

Аномально жаркий май в Свердловской области привел к обмелению рек, пишет Е1. По данным уральских метеорологов при такой синоптической обстановке только отдельные реки смогли сохранить нормальную водность. На многих реках водность в мае была в два-три раза меньше нормы.
Во многих районах Свердловской области в мае было очень сухо. Большинство рек оказалось обезвожено. На 20–30% меньше нормы и около нормы была водность Тобола, Тавды, Сосьвы, Лозьвы, рек бассейна Камы до впадения Чусовой. Уровень воды в конце мая местами на реках бассейнов Верхнего и Среднего Тобола, Средней Камы оказался близким к низким показателям. Ниже таких отметок опустился уровень воды на участках рек Иньва, Обва, Чусовая, Сылва, Тагил, Нейва, Ирбит, Юрмыч, Исеть, Уй.комментирует ситуацию начальник отдела гидрологических прогнозов Уралгидромета Неля Мирошникова.
В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Прогноз синоптиков по области на июнь с небольшой вероятностью дождей. До конца недели сохранится переменная облачность без осадков.
Накануне, 7 июня TagilCity.ru информировали о прогнозе погоды в Нижнем Тагиле на ближайшие дни.