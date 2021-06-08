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Сергей Носов не исключил приезд в Нижний Тагил этим летом

8 июня 2021, 13:07
Фото: страница Сергей Носов Live "ВКонтакте"
Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов планирует посетить город летом 2021 года.

Губернатор Магаданской области рассказал, что у Нижнего Тагила и Магадана хорошие отношения.

Тагил для меня — это очень большая часть жизни и, что интересно, я вошел в эту воду два раза. Первый раз, когда я был генеральным директором НТМК, а второй раз, когда был главой города. Поэтому Тагил навсегда в моем сердце, рассказал Носов журналисту Накануне.ру.

Он не исключил https://t.me/tagilcityru/1313, что в июле придет на «Иннопром», а затем заедет в Нижний Тагил. Бывший мэр пояснил, что хотел бы посмотреть, как развивается город.

Я заехал бы в «Экопарк», хотел бы посмотреть, как закончили ремонт улицы Космонавтов. Также интересно, как строится мост через Тагильский пруд, отметил бывший мэр.

Напомним, Сергей Носов был мэром Нижнего Тагила с 2012 по 2018 годы. Затем он был назначен губернатором Магаданской области, в этой должности он находится до сих пор.

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