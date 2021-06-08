Сергей Носов не исключил приезд в Нижний Тагил этим летом

Тагил для меня — это очень большая часть жизни и, что интересно, я вошел в эту воду два раза. Первый раз, когда я был генеральным директором НТМК, а второй раз, когда был главой города. Поэтому Тагил навсегда в моем сердце, рассказал Носов журналисту Накануне.ру.