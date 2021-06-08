Сергей Носов не исключил приезд в Нижний Тагил этим летом

Губернатор Магаданской области рассказал, что у Нижнего Тагила и Магадана хорошие отношения.
Тагил для меня — это очень большая часть жизни и, что интересно, я вошел в эту воду два раза. Первый раз, когда я был генеральным директором НТМК, а второй раз, когда был главой города. Поэтому Тагил навсегда в моем сердце, рассказал Носов журналисту Накануне.ру.
Он не исключил https://t.me/tagilcityru/1313, что в июле придет на «Иннопром», а затем заедет в Нижний Тагил. Бывший мэр пояснил, что хотел бы посмотреть, как развивается город.
Я заехал бы в «Экопарк», хотел бы посмотреть, как закончили ремонт улицы Космонавтов. Также интересно, как строится мост через Тагильский пруд, отметил бывший мэр.
Напомним, Сергей Носов был мэром Нижнего Тагила с 2012 по 2018 годы. Затем он был назначен губернатором Магаданской области, в этой должности он находится до сих пор.