Стена жилого дома обрушилась в Челябинске

Обрушение части фасада в доме № 18 на улице Кронштадтская произошло утром во вторник, 8 июня. На месте происшествия работают полицейские и спасатели, сообщает местный портал «Курс дела».
В доме 1946 года постройки в конце мая 2021 года начался капитальный ремонт, и всех жильцов временно расселили.
По словам очевидцев, жители, узнав об инциденте, поспешили в свои квартиры, где остались их вещи. Однако в здание их не пускают из-за угрозы обрушения.
Вернее всего, многоквартирник теперь не подлежит восстановлению.
Напомним, вечером 3 июня трое детей погибли под завалами из-за обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в селе Воронежской области. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.