TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стена жилого дома обрушилась в Челябинске

8 июня 2021, 08:10
Фото: vk.com/leninskiybro
В многоквартирном двухэтажном жилом доме в Челябинске обрушилась стена. Жильцы не пострадали, так как были расселены на период проведения капремонта.

Обрушение части фасада в доме № 18 на улице Кронштадтская произошло утром во вторник, 8 июня. На месте происшествия работают полицейские и спасатели, сообщает местный портал «Курс дела».

В доме 1946 года постройки в конце мая 2021 года начался капитальный ремонт, и всех жильцов временно расселили.

По словам очевидцев, жители, узнав об инциденте, поспешили в свои квартиры, где остались их вещи. Однако в здание их не пускают из-за угрозы обрушения.

Вернее всего, многоквартирник теперь не подлежит восстановлению.

Напомним, вечером 3 июня трое детей погибли под завалами из-за обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в селе Воронежской области. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

Три ребенка погибли в результате обрушения недостроя в Воронеже
Узнать подробнее

#Челябинск#Стена#Обрушение#Общество#Дом#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25