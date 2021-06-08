Свыше 20 лжеминеров в 2020 году понесли наказание в Свердловской области

В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районном суде также в скором времени начнется процесс над мужчиной, который в 2020 году позвонил в экстренную службу, представился сотрудником коллекторского агентства и заявил, что организация планирует взорвать квартиру должника. Как стало известно, лжеминер и члены его семьи взяли кредитов на 330 тысяч рублей, которые не могли выплатить. Таким образом семья решила отомстить микрофинансовым организациям, сообщает «Областная газета».