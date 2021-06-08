TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

8 июня 2021, 16:04
Фото: 1mediainvest.ru
Для реконструкции автомобильных дорог свыше сотни деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле до середины августа.

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 15 тополей, 20 кленов, 5 берез, 55 яблонь, 3 рябин и 6 кустарников карагана древовидного вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).

Согласно постановлению администрации, заниматься «сносом зеленых насаждений» будет «Служба заказчика городского хозяйства». Деревья должны быть вырублены до 15 августа.

Напомним, в апреле руководитель подрядных работ Владимир Останин рассказал TagilCity.ru, как будет выглядеть мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле после реконструкции.

Как будет выглядеть мост на Циолковского в Нижнем Тагиле, рассказали строители
Узнать подробнее

Материалы по теме
Как будет выглядеть мост на Циолковского в Нижнем Тагиле, рассказали строителиСюжет о ходе ремонта моста на Циолковского появился на TagilCity.ruКуйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
#Деревья#КТГ Мост на улице Циолковского#Постановление#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25