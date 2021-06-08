За смерть пациентки уральская больница заплатит 2 миллиона рублей

Дочь погибшей женщины Елена сказала, что решением суда они с отцом удовлетворены. Как она считает, главное не то, что в суде победили они, а то, что в той больнице были приняты соответствующие меры и виновные в смерти её матери наказаны. Кроме того, теперь в больнице УЗИ работает круглосуточно, и делают его при любой жалобе пациентов на боли в области почек.