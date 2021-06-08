За смерть пациентки уральская больница заплатит 2 миллиона рублей

Надежда Праведникова скончалась в апреле 2020 года. Её стали мучить сильные боли в области почек, и она вызвала скорую. В местной больнице, куда её привезли, врачи, не делая УЗИ, сразу же определили диагноз — «терминальная стадия рака, метастазы». Как оказалось, 24 года назад Праведникова болела онкологией, но последние годы болезнь находилась в ремиссии. Позже выяснилось, что у женщины была мочекаменная болезнь. Камень закупорил мочеточник, началось заражение крови. Женщина скончалась спустя несколько часов после приезда в больницу.
Заведённое уголовное дело было закрыто. Следователи бъяснили это тем, что судмедэксперты установили лишь косвенную связь между смертью больной и халатным отношением врачей. После этого дочь и муж Праведниковой подали в суд иск на больницу с требованием выплатить компенсацию в размере шести миллионов рублей. Медицинское учреждение в ответ предложило выплатить по 250 тысяч рублей мужу и дочери. Родственники Праведниковой решили снизить сумму выплаты в два раза, но больница стояла на своём.
Во время заседания суда юристы свердловского минздрава пытались разъяснить, что в то время, когда умерла Праведникова, в стране как раз началась эпидемия коронавируса. Кроме того, они указывали на статью № 27 закона об охране здоровья, в котором говорится об обязанности пациента следить за своим здоровьем. В результате судья решила, что больнице придётся выплатить каждому пострадавшему по миллиону рублей, а также компенсацию, покрывающую расходы на похороны и судебные затраты, сообщает E1.
Юрист Вадим Коротаев, который выступал на стороне потерпевших, сказал, что доказательств и документов, которые свидетельствовали бы о том, что Надежда не заботилась о своём здоровье, нет, а ковид — это скорее отговорка, чем весомый аргумент.
Дочь погибшей женщины Елена сказала, что решением суда они с отцом удовлетворены. Как она считает, главное не то, что в суде победили они, а то, что в той больнице были приняты соответствующие меры и виновные в смерти её матери наказаны. Кроме того, теперь в больнице УЗИ работает круглосуточно, и делают его при любой жалобе пациентов на боли в области почек.