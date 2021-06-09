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160 кубометров льда зальют для шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи

9 июня 2021, 13:52
Для проведения ледового шоу в Сочи будет построена ледовая сцена. Участниками шоу станут знаменитые звезды фигурного катания. На изготовление ледового покрытия будет использовано порядка 160 кубометров льда.

В Сочи с 1 июля по 30 сентября будет представлен мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений «Сочи Парк», сообщает «NewsTracker». Основная сценическая площадка тематического «Сочи Парка» превратится в огромную ледовую сцену. Для этого под шатром зальют 160 кубометров льда.

Автор мюзикла на льду «Руслан и Людмила» — олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка. Татьяна исполняет главную роль в шоу — Людмилы, партнером в роли Руслана будет пятикратный чемпион США, двукратный победитель Чемпионата четырех континентов Петр Чернышев. В представлении задействованы так же Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Виктор Петренко, Максим Ковтун, зарубежные звезды фигурного катания Филип Уоррен, Елена Йованович и многие другие.

В озвучивании героев мюзикла принимали участие звёзды российского шоу-бизнеса. Партию Черномора исполняет Филипп Киркоров, Людмилу озвучивает Ани Лорак, Руслана — Александр Панайотов. Также звучат голоса Алексея Сеченова (Фарлаф), Татьяны Шаманиной (Наина), Никиты Позднякова (Ратмир), Александра Позднякова (Финн, Рогдай, Голова) и других.

Ледовый проект «Руслан и Людмила» отмечен множеством почетных премий и наград.

После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов. Зрители обратились с просьбой показать спектакль в их регионах. Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны в этом году. Поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку на льду.поясняет о месте проведения шоу автор проекта и исполнительница главной роли Татьяна Навка.

Фото: NewsTracker

#Фигурное катание#Сочи#Шоу#Лед#Свободное время
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