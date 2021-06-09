Администрация ГГО после суда уберет свалку с «Уралхимпласта» в Новоасбесте

Иск о возложении на администрацию Горноуральского городского округа и Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» обязанности ликвидировать свалку отходов производства и потребления на земельном участке в поселке Новоасбест был подан в Ленинский районный суд природоохранной прокуратурой и после публикации TagilCity.ru.