Администрация ГГО после суда уберет свалку с «Уралхимпласта» в Новоасбесте

Иск о возложении на администрацию Горноуральского городского округа и Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» обязанности ликвидировать свалку отходов производства и потребления на земельном участке в поселке Новоасбест был подан в Ленинский районный суд природоохранной прокуратурой и Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области после публикации TagilCity.ru.
В ответе природоохранной прокуратуры на официальный запрос TagilCity.ru сообщается, что доводы, изложенные в публикации нашли свое подтверждение, а администрация ГГО будет привлечена через суд к ликвидации свалки на данных земельных участках.
Запретить администрации ГГО совершать действия по согласованию и даче разрешения физическим лицам и организациям всех организационно правовых форм на размещение всех видов отходов на указанных земельных участках,сообщил заместитель прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Денис Желебовский.
Напомним, строительные отходы с предприятия «Уралхимпласт» вывозились в поселок Новоасбест под Нижним Тагилом, а в отделении полиции отказались заводить уголовное дело после жалоб местных жителей.