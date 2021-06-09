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Александр Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости ковидом

9 июня 2021, 15:45
Фото: pixabay.com
Руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему летом начался рост заболеваемости коронавирусом.

Издание ria.ru сообщает, что среди основных причин интенсивного распространения нового вируса в летний период Гинцбург назвал более активное общение россиян и повышенную мобильность.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, идет рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — рассказал глава Центра Гамалеи.

По его словам, вакцинация помогает облегчить течение заболевания: даже если человек заразится, болезнь будет протекать в легкой форме. Поэтому он призвал вакцинироваться всех, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

Необходимо отметить, что в России снова наблюдается рост числа заражений ковидом - за прошедшие сутки медики выявили свыше десяти тысяч новых случаев. Такой показатель в последний раз регистрировался в марте этого года. При этом свыше четырех тысяч заражений приходится на Москву - в столице РФ цифра до этой отметки не поднималась с января.

Напомним, в Российской Федерации массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. Гражданам доступно на выбор несколько вакцин российского производства:

"Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ (первая в мире вакцина от коронавируса), "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Также желающие могут привиться "Спутником Лайт", зарегистрированным Минздравом, по облегченной схеме, которая предполагает введение только первого компонента вакцины "Спутник V".

#Общество
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