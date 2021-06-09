Александр Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости ковидом

Необходимо отметить, что в России снова наблюдается рост числа заражений ковидом - за прошедшие сутки медики выявили свыше десяти тысяч новых случаев. Такой показатель в последний раз регистрировался в марте этого года. При этом свыше четырех тысяч заражений приходится на Москву - в столице РФ цифра до этой отметки не поднималась с января.