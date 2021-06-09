Два судебных пристава застрелены в Сочи

Два судебных пристава пришли выселять семью из дома по решению суда. Но хозяин взял охотничье ружье и застрелил их. Оба пристава скончались, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи.
Там отметили, что преступник сам сообщил об убийстве в полицию и сдался. На месте ЧП работают полицейские.
Напомним, редакция TagilCity.ru собрала мнения экспертов по поводу стрельбы, которую устраивают в школах, на улицах и других общественных местах. Специалисты считают, что владельцы оружия, у которых есть разрешение, хотя бы раз в год должны проходить обследования у психолога и нарколога.