TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экстренное предупреждение из-за минусовых температур и пожаров объявлено на Урале

9 июня 2021, 11:59
Фото: 1mediainvest.ru
Заморозки до -2 градусов ожидаются ночью 10 июня в Свердловской области. Также метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

В связи с понижением температур до минусовых, могут быть повреждены теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.

Кроме того, 10–11 июня местами, а 12 июня в большинстве районов региона сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости леса.

Рекомендуется контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить отжиг сухостоя рядом с лесом и привести в готовность пожарную технику.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов. Он действует с 29 мая по 10 июня.

Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области
Узнать подробнее

#Экстренное предупреждение#Пожары в Свердловской области#Заморозки#Свердловская область#Погода#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25