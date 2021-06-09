На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области

За год на 41% подорожали морковь — до 55 рублей за килограмм и сахар-песок — до 49 рублей за килограмм. Куриные яйца поднялись в цене на 21%, теперь десяток стоит 76 рублей. Также подорожали капуста, подсолнечное масло, пшеничная мука и охлажденные и мороженые куры. Рост цен на эти продукты составил от 15 до 17%.