TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области

9 июня 2021, 14:18
Фото: Photobank Ura Media
В мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Так же отмечается рост цен на другие овощи и продукты.

По данным Свердловскстата, за год произошло подорожание основных продуктов питания и овощей.

За год на 41% подорожали морковь — до 55 рублей за килограмм и сахар-песок — до 49 рублей за килограмм. Куриные яйца поднялись в цене на 21%, теперь десяток стоит 76 рублей. Также подорожали капуста, подсолнечное масло, пшеничная мука и охлажденные и мороженые куры. Рост цен на эти продукты составил от 15 до 17%.

По данным статистики, за год подешевели только пять видов социально значимых продовольственных товаров. В список вошли репчатый лук, яблоки, пшено, рис и поваренная соль.

Напомним, во избежание роста цен на гречку с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее.

На три месяца приостановлен экспорт российской гречки
Узнать подробнее

На три месяца приостановлен экспорт российской гречки
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мясо, овощи и сахар подорожали в Свердловской областиПродолжают расти в цене яйцо, курица и сезонные продукты в Свердловской области
#Овощи#Цены#Свердловская область#Продукты#Картофель#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25