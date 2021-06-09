На международном экономическом форуме представили Национальный рейтинг от АСИ

На третьем месте расположилась Тюменская область. Примечательно, что в 2020 году этот регион не входил даже в топ-30 регионов. Научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич заметила, что вложения в регион за период 2013-2019 годов сократились на 11%, а в 2020 году снизились ещё на 9%. Хотя ранее Тюменская область была в топе: в 2019 году она была на третьем месте, в 2018 году – на первом, а в 2017 году – на шестом, пишут «Новые известия».