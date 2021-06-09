Один в больнице, второй под следствием: тагильские водители устроили драку на дороге

Днем 5 июня в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 57-летнего мужчины. У тагильчанина предварительно диагностирована черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Пострадавший ехал по Черноисточинскому шоссе на KIA вместе с женой. По словам супруги, их подрезала грузовая ГАЗель. Мужчина догнал водителя и остановил машину перед ним, чтобы разобраться в ситуации. Завязался конфликт, и водитель ГАЗели ударил пострадавшего по голове. Мужчина не удержался, упал и получил травму головы. Сам потерпевший пояснил, что плохо помнит произошедшее.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. 29-летний водитель ГАЗели был установлен и опрошен. Он не отрицает, что ударил оппонента, однако настаивает на том, что именно водитель KIA подрезал его, а затем первый толкнул.
Сейчас сотрудники полиции изучают запись, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Напомним, в начале мая в Екатеринбурге автомобилисты подрались в центре города. Машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов на «зебре», а автохамы из другого автомобиля выскочили и сломали зеркало. Затем водители устроили драку на улице.