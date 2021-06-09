Один в больнице, второй под следствием: тагильские водители устроили драку на дороге

Пострадавший ехал по Черноисточинскому шоссе на KIA вместе с женой. По словам супруги, их подрезала грузовая ГАЗель. Мужчина догнал водителя и остановил машину перед ним, чтобы разобраться в ситуации. Завязался конфликт, и водитель ГАЗели ударил пострадавшего по голове. Мужчина не удержался, упал и получил травму головы. Сам потерпевший пояснил, что плохо помнит произошедшее.