Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину

На французского президента это уже не первый случай нападения, сообщают «Новые известия». В 2011 году на президента Николя Саркози во время его визита в город Бракс на юго-западе страны напал хулиган. Президент шел вдоль ограждения, когда один из местных жителей протянул ему руку. Имитируя, будто намеревается поздороваться с ним, хулиган схватил президента за пиджак и резко дернул в свою сторону. После чего произошло задержание жителя Франции.