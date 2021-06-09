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Вандалы вновь разгромили спортплощадку на Девятом поселке в Нижнем Тагиле

9 июня 2021, 17:41
Фото: скриншот видео ТК "ОТВ"
Вандалы вновь разломали спортивную площадку, которая была благоустроена в 2020 году в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда» на Девятом поселке в Нижнем Тагиле.

Теперь сломанный тренажер планируется отремонтировать по гарантии. Поскольку он был поврежден по линии сварки, его возможно восстановить. Лавку, которая была вырвана, также поставят обратно, однако сломанный электроподъемник будет заменен обычным пандусом, сообщает ТК «ОТВ».

Отмечается, что ранее вандалы напали на площадку спустя несколько месяцев после ее открытия. Они сломали забор, качели и насаждения. В результате местные жители организовали дежурство, чтобы предотвратить новое нападение, сообщает ТК «ОТВ».

Мы стараемся с молодежью разговаривать, объяснять, как вести себя на площадке,подчеркнула заместитель председателя ТОС «Девятый поселок» Татьяна Носкова.

Напомним, в Екатеринбурге вандалы на могилах лесного кладбища спилили несколько десятков крестов. Свидетелями инцидента стали екатеринбуржцы, ухаживающие за могилами своих родственников.

Сломали несколько десятков крестов и осквернили кладбище вандалы в Екатеринбурге
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