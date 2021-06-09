Вандалы вновь разгромили спортплощадку на Девятом поселке в Нижнем Тагиле

Теперь сломанный тренажер планируется отремонтировать по гарантии. Поскольку он был поврежден по линии сварки, его возможно восстановить. Лавку, которая была вырвана, также поставят обратно, однако сломанный электроподъемник будет заменен обычным пандусом, сообщает ТК «ОТВ».