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Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП с двумя фурами под Екатеринбургом

9 июня 2021, 09:54
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В результате дорожной аварии на ЕКАДе погиб водитель Lada Priora. Легковушку раздавило одним из длинномеров. Движение на участке дороги затруднено.

В момент ДТП один из грузовых автомобилей развернуло поперек автомобильной трассы, сообщили очевидцы Е1.

Авария, в которой погиб водитель отечественной легковушки, произошла утром в среду, 9 июня на 19 километре Екатеринбургской кольцевой дороги.

По предварительной информации ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель КамАЗа. Он врезался в «Приору», следующую в попутном направлении. От удара легковушка вылетела на «встречку», где произошло столкновение с фурой Navistar International.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 10 мая на ЕКАД четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП в результате столкновения «Лады» с фургоном. Семья возвращалась с дачи домой.

Ехали с дачи: четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом
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