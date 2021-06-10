Общегородской выпускной могут отменить из-за коронавируса в Екатеринбурге

Из-за неблагоприятной ситуации по COVID-19 в Свердловской области и Екатеринбурге может отмениться проведение общегородского выпускного, который запланирован на 25 июня. За неделю заболеваемость выросла на 5%, сообщил заместитель губернатора Александр Высокинский после очередного заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.