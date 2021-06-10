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Общегородской выпускной могут отменить из-за коронавируса в Екатеринбурге

10 июня 2021, 11:35
Фото: pixabay.com
Запланированный в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» общегородской выпускной могут отменить из-за коронавирусной инфекции в Екатеринбурге. В последние дни количество заболевших превышает 100 случаев в сутки.

Из-за неблагоприятной ситуации по COVID-19 в Свердловской области и Екатеринбурге может отмениться проведение общегородского выпускного, который запланирован на 25 июня. За неделю заболеваемость выросла на 5%, сообщил заместитель губернатора Александр Высокинский после очередного заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В мероприятии должно принять участие 3,5 тысячи человек.

Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, отметил Александр Высокинский.

По данным на 10 июня в Свердловской области было выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Умерли еще 13 свердловчан. В общей сложности заразились 90 318 жителей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» с участием звездных ведущих и артистов.

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня
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