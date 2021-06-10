Салдинцы выступили против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

Жители Верхней Салды начали сбор подписей под письмом на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой не допустить строительство кремниевого завода. Кроме того, свое мнение салдинцы высказывают на городском форуме. В первую очередь жителей города беспокоят вопросы экологии и вреда производства кремния, который может сказаться на их здоровье.
Размещение на территории свободной экономической зоны «Титановая долина» химических, металлургических или иных видов производств, которые могут являться потенциальными источниками загрязнения воздушной среды абсолютно недопустимо, ибо обрекают город быть отстойником технологических отходов, а жителей — жить на «дымовой и химической трубе»,говорится в обращении.
Однако есть на форуме и те, кто поддерживает проект и видит в нем перспективу для появления новых рабочих мест:
Все такие «умные» — марганец не хотим, кремний не хотим. Господа, где работать будете, если ВСМПО закроют по причине санкций?
Напомним, бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский перенес строительство кремниевого завода в Верхнюю Салду с четвертой попытки. Планируется, что в реализацию проекта вложат порядка 9,3 миллиарда рублей, а запустить предприятие хотят в 2024 году.
Стоит отметить, что изначально Михаил Сутягинский планировал разместить кремниевый завод в Омской области, а затем в Челябинске и Новоуральске, однако там местные жители также выступили с протестами. В результате площадкой для строительства была выбрана ОЭЗ «Титановая долина».
Кроме того, в конце мая стало известно, что после внеплановой проверки Росприроднадзора на АО «Омский каучук», которое также принадлежит Михаилу Сутягинскому, были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, у компании нет плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Перечень мероприятий по сокращению выбросов не выполняется. Не ведется учет отходов. Также фенольно-ацетоновый цех начал работу без соответствующего разрешения.