Соцработники Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник

Ваш труд подразумевает не только наличие знаний по специальности, но и больших душевных сил, мудрости, терпения и сострадания. Для тагильчан с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких, многодетных семей и детей-сирот специалисты соцзащиты — незаменимые помощники, на которых они могут рассчитывать. Ваша поддержка, человеческое тепло и деятельное участие помогает людям, попавшим в сложную ситуацию, не терять оптимизм и преодолевать трудности,сказал Валерий Суров.