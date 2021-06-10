Тараканы в плите: свердловские газовщики рассказали о нарушениях эксплуатации

К сожалению, хлам и грязь на плите — довольно частое явление и в домах совершенно здоровых граждан. Невинные на первый взгляд нарушения несут угрозу для жизни и здоровья людей. Каждый день при проверке оборудования мы повторяем жителям, что для их безопасности газовое оборудование должно содержаться в чистоте, передает слова сотрудницы АО«ГАЗЭКС» из Южного округа Оксаны Говорухиной пресс-служба компании.