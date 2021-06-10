Тараканы в плите: свердловские газовщики рассказали о нарушениях эксплуатации

В ходе проведения планового технического обслуживания сотрудники АО «ГАЗЭКС» регулярно сталкиваются с грубыми нарушениями правил газовой безопасности. Одними из самых частых нарушений специалисты называют грязное газовое оборудование и захламленность помещений.
Плиту с тараканами внутри газовщики обнаружили в одном из домов Каменска-Уральского. Потребителей отключили от газа до устранения нарушений.
В другой квартире, где живет слепой мужчина, специалисты сами почистили грязное оборудование и тщательно его проверили.
А в Нижних Сергах в одном из домов на улице 25 лет Октября специалистов удивило состояние плиты, которую потребитель газа за год «состарил» на десятилетие. Хозяина жилища предупредили, что его отключат от газа, если плита не будет отмыта.
К сожалению, хлам и грязь на плите — довольно частое явление и в домах совершенно здоровых граждан. Невинные на первый взгляд нарушения несут угрозу для жизни и здоровья людей. Каждый день при проверке оборудования мы повторяем жителям, что для их безопасности газовое оборудование должно содержаться в чистоте, передает слова сотрудницы АО«ГАЗЭКС» из Южного округа Оксаны Говорухиной пресс-служба компании.
Однако, как отмечают газовщики, самые опасные потребители — это не «грязнули», а те, кто самовольно подключается к газу. Чаще всего, эк таким методам прибегают те, кого уже отключали за долги или нарушения правил эксплуатации.
Напомним, лжегазовщики обходят дома и навязывают замену газового оборудования в Нижнем Тагиле. Они ходят по квартирам днем, когда в основном дома сидят одни пенсионеры, сначала запугивают их, а потом предлагают установку оборудования.